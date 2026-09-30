कानपुर: ओवरलोडिंग व बारिश से जर्जर हुई सड़क, एनएचएआई ने शुरू कराया सर्विस रोड का निर्माण, राहगीरों को मिली राहत

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में ओवरब्रिज के पास की सर्विस रोड का आखिरकार कायाकल्प शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जर्जर हो चुकी सर्विस रोड का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।

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गौरतलब है कि बीते दिनों ओवरब्रिज का हिस्सा धंसने और उसके बाद हुई मूसलाधार बारिश के चलते इस मार्ग पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया था। लगातार भारी व ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से कस्बा क्षेत्र की यह सर्विस रोड पूरी तरह उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी।