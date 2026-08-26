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कानपुर: वीआईपी रोड पर धंसी सड़क, पांच फीट हुआ गहरा गड्ढा, लोग बोले- कभी भी हो सकता है हादसा, राहगीर परेशान

Wed, 26 Aug 2026 12:49 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 12:49 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ स्थित वीआईपी रोड पर सरैया चौराहे के पास बुधवार सुबह बारिश के दौरान अचानक सड़क धंसने से पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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Kanpur Road caves in on VIP Road creating five foot deep pothole locals warn of potential accidents
जाजमऊ में वीआईपी रोड धंसी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में जाजमऊ के वीआईपी रोड पर सरैया चौराहे के पास बुधवार सुबह बारिश के दौरान अचानक सड़क धंस गई। इससे करीब पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। यह सड़क जाजमऊ पुरानी चुंगी से सर्किट हाउस की तरफ जाती है।

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रोजाना सैकड़ों बड़े छोटे वाहन गुजरते है। मंगलवार दिन और रात में बारिश होने के बाद बुधवार सुबह अचानक सड़क धंस गई। राहगीरों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। यहां बीते दस जुलाई 2026 को भी सड़क धंसने से करीब सात फीट गहरा गड्ढा हो गया था।

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बार-बार धंस रही है सड़क
ऐसे ही 20 अगस्त 2025 को भी सरैया मोड पर बारिश के कारण गहरा गड्ढा हो गया था। इलाके के राहुल, अशफाक, जुनैद समेत कई लोगों का कहना है कि बार-बार सड़क धंस रही है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार सड़क बनवाते है, लेकिन अगली बारिश में फिर से गड्ढा हो जाता है।

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