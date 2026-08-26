कानपुर: वीआईपी रोड पर धंसी सड़क, पांच फीट हुआ गहरा गड्ढा, लोग बोले- कभी भी हो सकता है हादसा, राहगीर परेशान

कानपुर में जाजमऊ के वीआईपी रोड पर सरैया चौराहे के पास बुधवार सुबह बारिश के दौरान अचानक सड़क धंस गई। इससे करीब पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। यह सड़क जाजमऊ पुरानी चुंगी से सर्किट हाउस की तरफ जाती है।

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रोजाना सैकड़ों बड़े छोटे वाहन गुजरते है। मंगलवार दिन और रात में बारिश होने के बाद बुधवार सुबह अचानक सड़क धंस गई। राहगीरों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। यहां बीते दस जुलाई 2026 को भी सड़क धंसने से करीब सात फीट गहरा गड्ढा हो गया था।