कानपुर: बिठूर विधायक के रिश्तेदार ने फंदा लगाकर दी जान, कमरे में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में नगर पंचायत बिठूर परिसर में बने छोटे से कमरे में मंगलवार शाम भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के रिश्तेदार मूलरूप से फतेहपुर निवासी दिलीप सिंह उर्फ बॉबी (21) का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव कमरे से बाहर निकाला। वह विधायक के दूर के रिश्ते का ममेरा भाई था। विधायक ने बताया कि वह किसी बात को लेकर मानसिक अवसाद में था।

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मंगलवार शाम नगर पंचायत कर्मचारी अभिमन्यु सिंह ने परिसर में बने एक छोटे से कमरे की खिड़की से किसी युवक का शव लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार वह अक्सर नगर पंचायत परिसर में आता-जाता था। पोस्टमार्टम हाउस में विधायक ने बताया कि बॉबी ने पॉलिटेक्निक की थी। बिठूर में किराये के कमरे में रहता था। किसी फैक्टरी में काम करता था। पुलिस के अनुसार तहरीर नहीं मिली है।