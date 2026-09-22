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कानपुर: ग्रीनपार्क में फिर सजेगा रणजी का रोमांच, 350 करोड़ के कायाकल्प में अभी वक्त, 18 अक्टूबर से होंगे मैच

Tue, 22 Sep 2026 09:40 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 22 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

Kanpur News: ग्रीनपार्क स्टेडियम में इस सीजन में भी रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। स्टेडियम के करीब 350 करोड़ रुपये के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का काम शुरू होने में अभी तीन से चार महीने का समय लगेगा। इसी को देखते हुए यूपीसीए ने उत्तर प्रदेश के तीनों घरेलू रणजी मुकाबलों की मेजबानी ग्रीनपार्क को सौंपने का निर्णय लिया है।

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Kanpur Ranji matches to be held at Green Park this season too 350 crore renovation project will take time
ग्रीनपार्क स्टेडियम, कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश के एकमात्र टेस्ट सेंटर ग्रीनपार्क स्टेडियम में इस सीजन में भी रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रीनपार्क के करीब 350 करोड़ रुपये से कायाकल्प की योजना पर काम तीन से चार महीने काम शुरू होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में यूपीसीए ने इस सीजन के तीनों घरेलू रणजी मुकाबलों की मेजबानी ग्रीनपार्क में कराने का निर्णय लगभग कर लिया है।

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प्रदेश सरकार ने 14 सितंबर को ग्रीनपार्क स्टेडियम की नई डिजाइन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर जारी किया है। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख आठ अक्तूबर निर्धारित है। इसके बाद चयनित एजेंसी स्टेडियम का नए सिरे से डिजाइन तैयार कर डीपीआर बनाएगी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी।

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आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद
जानकारों के अनुसार ग्रीनपार्क में वास्तविक निर्माण कार्य अगले वर्ष जनवरी-फरवरी से पहले शुरू होने की संभावना कम है। इसी को देखते हुए यूपीसीए ने इस सत्र में ग्रीनपार्क में निर्धारित तीनों रणजी मुकाबले कराने की तैयारी कर ली है। यूपीसीए के एक अधिकारी के मुताबिक, निर्माण कार्य शुरू होने में अभी पर्याप्त समय है इसलिए मैचों के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

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पहले चरण में दो, दूसरे में एक मैच
रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में ग्रीनपार्क को दो घरेलू मुकाबले मिले हैं। पहला मैच उत्तर प्रदेश और गोवा के बीच 18 से 21 अक्तूबर तक खेला जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और वडोदरा की टीमें दो से पांच नवंबर तक आमने-सामने होंगी। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बीच मुकाबला 24 से 27 जनवरी तक प्रस्तावित है। यूपीसीए ने पिछले दिनों खेल विभाग से ग्रीनपार्क में निर्माण कार्य शुरू होने की स्थिति की जानकारी भी मांगी थी। निर्माण प्रक्रिया में अभी समय लगने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद रणजी मैचों की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया है।

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