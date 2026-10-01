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कानपुर: सविता समाज पर बने अश्लील गाने का विरोध, पदाधिकारियों ने पुलिस को सौंपी लिखित तहरीर, जांच शुरू

Thu, 01 Oct 2026 04:08 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 01 Oct 2026 04:08 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सविता समाज को लेकर बनाए गए एक अश्लील गाने के खिलाफ समाज के लोगों में भारी आक्रोश पनप गया है। अखिल भारतीय सविता महासभा के पदाधिकारियों ने कल्याणपुर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी है।

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Kanpur Protest against obscene song targeting Savita community office submitted written complaint to police
कल्याणपुर थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर सविता समाज पर बने अश्लील गाने का विरोध शुरू हो गया है। सविता महासभा के पदाधिकारी श्रीराम सविता, सतीश सविता, विष्णु सविता, राहुल सविता, अरविंद सविता और अंजनी सविता ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है। आरोप लगाया कि अश्लील गाने की वजह से समाज की छवि धूमिल हो रही है। संगठन ने गाना बनाने और गाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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