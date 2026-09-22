कानपुर: 24 घंटे में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, सीसीटीवी ने पकड़ा पड़ोसी चोर, नकदी…मोबाइल और गहने बरामद

कानपुर में सीसामऊ थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में परिवार के घाटमपुर जाने के बाद घर का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आदित्य वर्मा उर्फ कल्लू (21) को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी का की-पैड मोबाइल, तीन जोड़ी सफेद धातु की बिछिया और 620 रुपये बरामद किए गए।

विज्ञापन



चंद्रनगर निवासी गुड़िया पत्नी जगदीश ने पुलिस को बताया कि 20 सितंबर की शाम करीब चार बजे वह दादी की तबीयत खराब होने के कारण परिवार के साथ घाटमपुर गई थीं। घर सूना होने का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ दिया। अगले दिन सुबह करीब 11:40 बजे लौटने पर ताला टूटा मिला और सामान अस्त-व्यस्त था। जांच करने पर करीब तीन हजार रुपये, बिछिया और लावा कंपनी का लाल-गुलाबी रंग का पुराना की-पैड मोबाइल गायब मिला।