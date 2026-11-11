कानपुर: पुलिस ने रोका निशुल्क ओपीडी का रास्ता, अस्पताल के बाहर खड़ी कराई ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली, लौटे मरीज

कानपुर दक्षिण में नौबस्ता बाईपास के पास एक साल से अधिक समय से बंद पड़े नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल के बाहर निशुल्क ओपीडी चला रहे डॉ. शशिकांत को मंगलवार को पुलिस ने रोक दिया। डॉक्टर का आरोप है कि पुलिस ने ओपीडी स्थल पर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करा दी, जिससे मरीजों को बिना इलाज कराए निराश लौटना पड़ा।

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डॉ. शशिकांत ने करीब एक सप्ताह पहले अस्पताल के मुख्य गेट के सामने निशुल्क ओपीडी शुरू की थी। उन्होंने कहा किया था कि जब तक अस्पताल चालू नहीं होगा तब तक वह जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ चिकित्सा परामर्श देंगे। डॉक्टर के मुताबिक मंगलवार को निर्धारित समय पर ओपीडी संचालित करने पहुंचे, तो मुख्य गेट पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी मिली।