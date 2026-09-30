कानपुर: ‘छत से गिरता प्लास्टर और दीवारों में दरारें’, जर्जर भवन में चल रही कक्षाएं, हादसे के इंतजार में विभाग

कानपुर में नरवल तहसील के सरसौल ब्लॉक के ग्राम शिशुपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय हृदयखेड़ा की हालत देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर बच्चों की जान कितनी सस्ती है। शिक्षा के मंदिर का मुख्य भवन पूरी तरह जर्जर और जीर्णशीर्ण हो चुका है।

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छत से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में दरारें हैं, लेकिन विभाग आंख मूंदे बैठा है। प्रधानाध्यापिका ने खुद सोशल मीडिया ग्रुप में गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा है कि भवन की स्थिति फोटो में साफ दिख रही है। मजबूरी में बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है।