कानपुर विमान हादसा: घटनास्थल पर पीएसी तैनात, अधिकारियों ने मलबे से जुटाए हादसे के संभावित सबूत

घटनास्थल के चारों ओर येलो टेपिंग कर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहे, इसकी जांच के लिए अधिकारियों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान मलबे से हादसे से जुड़े संभावित साक्ष्य जुटाए गए। अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौजूद मलबे और आसपास के हिस्सों को भी सुरक्षित रखा, ताकि जांच के दौरान किसी तरह के साक्ष्य प्रभावित न हों।

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