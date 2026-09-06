लापरवाही की हद: पांच माह से पंचायतें नींद में, कार्य न योजना और विकास ठप, डीपीआरओ बोले- जल्द होगी फीडिंग

कानपुर में वित्तीय वर्ष का पांचवां महीना भी बीत गया, लेकिन गांवों में विकास की तस्वीर बदलने के दावे करने वाला पंचायती राज विभाग अभी तक ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना फीड कराने में सफल नहीं हो सका है। इसमें कानपुर जिले में 548 ग्राम पंचायतों का कार्ययोजना फीड नहीं हो सकी है। विकास कार्य शुरू करना तो दूर, ये पंचायतें यह भी तय नहीं कर सकीं कि पूरे साल गांव में करना क्या है।

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ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना फीड न होने से प्रदेश की करीब 10 हजार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की पूरी प्रक्रिया ही अटक गई है। समय से कार्ययोजना फीड न होने पर निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीपीआरओ को पत्र भेजकर समय से फीड कराने के निर्देश दिए। प्रदेश के 75 जिलों में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं।