कानपुर: बैराज पर बेकाबू थार पोल से टकराकर पलटी, चार एयरफोर्स जवान जख्मी

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कोहना कार्यवाहक थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि रविवार शाम को सूचना मिली कि कल्लूपुरवा की आ रही तेज रफ्तार थार डैम से पहले बेकाबू होकर बिजली के पोल को तोड़ते हुए खंती में पलट गई। वाहन में अभिराज, अभीम, आनंदू और विषाक सवार थे। चारों एयरफोर्स के जवान हैं और सेवन एयरफोर्स हॉस्पिटल में तैनात हैं। उनकी मूल तैनाती प्रयागराज में बताई गई है। पुलिस और ग्रामीणों ने हाइड्रा की मदद से घायलों को बाहर निकाला। बिजली का पोल टूटने की सूचना बिजली विभाग को दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कल्लूपुरवा से गंगा बैराज की ओर जा रही थार कच्चे रास्ते पर कीचड़ में फंसकर बेकाबू हो बिजली के पोल से जा भिड़ी। टक्कर से पोल टूट गया और थार सड़क किनारे खंती में पलट गई। हादसे में वाहन सवार चार एयरफोर्स जवान जख्मी हो गए। थार में फंसे जवानों को ग्रामीणों ने हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला।