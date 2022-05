{"_id":"627aaf82cc699b41995bb2da","slug":"kanpur-order-of-judicial-inquiry-in-the-case-of-suicide-at-asha-jyoti-center","type":"story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आशा ज्योति केंद्र में आत्महत्या के मामले में न्यायिक जांच के आदेश, एसीएम 6 करेंगे जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 11 May 2022 12:02 AM IST