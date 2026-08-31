कानपुर: तूने सिंह साहब से पंगा लिया...दबंगों ने कबाड़ी को पहले बेरहमी से पीटा, फिर स्कूटी चढ़ाकर मार डाला

पहले तमंचे की बट से पीटा, फिर स्कूटी चढ़ाकर हत्या

पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने पहले कबाड़ी को तमंचे की बट और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। उसके सड़क पर गिरने के बाद भी वे नहीं रुके। कुछ देर बाद वापस लौटे और घायल हालत में पड़े कबाड़ी के सिर व गर्दन पर स्कूटी का पहिया कई बार चढ़ा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वारदात के दौरान आरोपी मोबाइल से वीडियो भी बनाता रहा। वीडियो में उसकी ओर से की जा रही कथित दबंगई भरी टिप्पणी अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है।