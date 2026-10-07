कानपुर: सड़कों के गड्ढों पर बिफरे नगर आयुक्त, बोले- जल्द भरें गड्ढे...वरना कार्रवाई, कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट
Kanpur News: नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने निरीक्षण के दौरान सड़कों पर मिले गड्ढों को लेकर सख्त रुख अपनाया और कार्यदायी संस्था को तीन से चार दिनों के भीतर सभी गड्ढे भरने के कड़े निर्देश दिए।
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कानपुर में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सीएम ग्रिड रोड और जोन-4 के मकराबटगंज क्षेत्र का निरीक्षण किया। ग्रीनपार्क चौराहा से परेड तक निरीक्षण के दौरान कई जगह गड्ढे मिले। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को तीन-चार दिन में गड्ढे के निर्देश दिए। तय समय में काम पूरा नहीं होने पर जोनल अभियंता को संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
ग्रीनपार्क चौराहे पर कई स्थानों पर खुदाई मिलने पर नगर आयुक्त ने लाइटों और पोल की शिफ्टिंग चार दिन में कराने को कहा। उन्होंने प्रताप पेट्रोल पंप, मकराबटगंज क्षेत्र का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने क्षतिग्रस्त व्यू-कटर ठीक कराने, ड्रेनेज व्यवस्था करने और फुटपाथ किनारे नाली बनाने के निर्देश दिए।