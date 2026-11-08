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कानपुर: सीएसए और मदर डेयरी के बीच एमओयू, कैंपस में लगेंगे दुग्ध उत्पादों के स्टॉल, छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण

Sun, 08 Nov 2026 03:53 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 08 Nov 2026 03:53 PM IST
सार

Kanpur News: सीएसए विश्वविद्यालय कानपुर और इटावा डेयरी कॉलेज में मदर डेयरी के सहयोग से दुग्ध उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। समझौते के तहत मदर डेयरी के विशेषज्ञ छात्रों को नए उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी देंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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Kanpur MoU signed between CSA and Mother Dairy stalls for dairy products to be set up on campus
सीएसए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और इटावा के डेयरी महाविद्यालय में दूध से बनने वाले अन्य उत्पादों के स्टाॅल लगेंगे। इन पर लोग खरीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मदर डेयरी फ्रूटस एंड वेजिटेबल नोएडा की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएसए और मदर डेयरी फ्रूटस एंड वेजिटेबल के बीच समझौता हो गया है।

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इसके बाद स्टाॅल लगाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। सीएसए के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. खलील खान ने बताया कि मदर डेयरी के विशेषज्ञ डेयर विभाग को दूध से बनने वाले नए उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। छात्र-छात्राएं मदर डेयरी में जाकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।

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