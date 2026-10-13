कानपुर: मर्चेंट नेवी कर्मी ने महिला पर 31 लाख रंगदारी मांगने का लगाया आरोप, प्राथमिकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
गोविंदनगर में एक मर्चेंट नेवी कर्मी ने महिला पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने मकान निर्माण के एवज में 31 लाख रुपये की मांग को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोविंद नगर ब्लॉक-6 निवासी अमित सब्बरवाल मर्चेंट नेवी कर्मी हैं। उन्होंने गोविंद नगर ब्लॉक-13 में 75 गज की एक कॉलोनी खरीदी थी।
बीती जनवरी में मकान के काम के दौरान पड़ोसी रोमा पाठक ने निर्माण के एवज में 30 लाख रुपये या पहली मंजिल मांगी। अमित के इन्कार करने पर मार्च में रोमा ने पुलिस से शिकायत कर काम रुकवा दिया। महिला अब झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है, जिससे अमित तनाव में हैं। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
बीती जनवरी में मकान के काम के दौरान पड़ोसी रोमा पाठक ने निर्माण के एवज में 30 लाख रुपये या पहली मंजिल मांगी। अमित के इन्कार करने पर मार्च में रोमा ने पुलिस से शिकायत कर काम रुकवा दिया। महिला अब झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है, जिससे अमित तनाव में हैं। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन