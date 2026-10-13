कानपुर: मर्चेंट नेवी कर्मी ने महिला पर 31 लाख रंगदारी मांगने का लगाया आरोप, प्राथमिकी

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बीती जनवरी में मकान के काम के दौरान पड़ोसी रोमा पाठक ने निर्माण के एवज में 30 लाख रुपये या पहली मंजिल मांगी। अमित के इन्कार करने पर मार्च में रोमा ने पुलिस से शिकायत कर काम रुकवा दिया। महिला अब झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है, जिससे अमित तनाव में हैं। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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गोविंदनगर में एक मर्चेंट नेवी कर्मी ने महिला पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने मकान निर्माण के एवज में 31 लाख रुपये की मांग को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोविंद नगर ब्लॉक-6 निवासी अमित सब्बरवाल मर्चेंट नेवी कर्मी हैं। उन्होंने गोविंद नगर ब्लॉक-13 में 75 गज की एक कॉलोनी खरीदी थी।