कानपुर: कुलवंती हॉस्पिटल के पास लगी भीषण आग, गैस पाइपलाइन में रिसाव से हादसा, टीम ने सप्लाई बंद कर पाया काबू

कानपुर में काकादेव थाना अंतर्गत कुलवंती हॉस्पिटल के पास शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जब सड़क किनारे गुजरी पीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज हो गया। रिसाव के कुछ ही देर में पाइपलाइन से तेज लपटें उठने लगीं। अस्पताल के निकट आग की लपटें देखकर राहगीरों और आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

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गैस पाइपलाइन में आग लगी देख क्षेत्रीय निवासियों ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए काकादेव थाना पुलिस और संबंधित गैस कंपनी के इमरजेंसी नंबर पर दुर्घटना की सूचना दी। व्यस्त इलाका होने और पास ही बड़ा अस्पताल स्थित होने के कारण सूचना मिलते ही काकादेव पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली कराया व ट्रैफिक को डाइवर्ट किया।