कानपुर: बारादेवी मंदिर के बाहर दुकानों में लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर राख, दमकल ने पाया काबू, हंगामा

कानपुर में बारादेवी मंदिर के ठीक बाहर गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कतारबद्ध दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसकी चपेट में आकर करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं।

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स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा पास ही लगे बिजली के पोल से अचानक गिरी चिंगारी की वजह से हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड के बाद मौके पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया।