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कानपुर: जन्मदिन मनाने गया टेनरीकर्मी लापता, अपहरण कर हत्या की आशंका, दो युवतियों व एक युवक पर केस दर्ज

Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

Kanpur News: नवाबगंज थाना क्षेत्र में जन्मदिन मनाने निकला टेनरीकर्मी अमितेश जयंत बीते 29 अगस्त से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। मामले में नवाबगंज पुलिस ने पीड़ित मां कमलेश कुमारी की तहरीर पर दो युवतियों समेत तीन नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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Kanpur Tannery worker who went out to celebrate his birthday goes missing abduction and murder suspected
नवाबगंज थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में जन्मदिन मनाने के लिए निकले टेनरीकर्मी अमितेश जयंत के संदिग्ध हालात में गायब होने पर नवाबगंज पुलिस ने दो युवतियों समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लापता युवक की मां कमलेश कुमारी ने बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। जाजमऊ के तिवारीपुर बगिया निवासी अमितेश जयंत 29 अगस्त से लापता हैं।

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मां कमलेश कुमारी ने नैना कनौजिया, समीर शेख और समीर की प्रेमिका नंदिनी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। कमलेश ने पुलिस को बताया कि अमितेश का टूटा मोबाइल नैना के पास मिला जबकि पर्स समीर ने अमितेश के भाई अभिषेक को लौटाया। कमलेश कुमारी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 29 अगस्त को झाड़ी बाबा पड़ाव निवासी नैना कनौजिया ने फोन करके अमितेश को अपने घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था।

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गंगा बैराज के पास खो जाने की जानकारी दी
अमितेश घर से गया, लेकिन लौटा नहीं। अगले दिन उसका भाई अभिषेक नैना के घर पहुंचा तो वहां अमितेश के साथ समीर, नंदिनी और तीन अन्य लोग मौजूद थे। आरोप है कि समीर ने अभिषेक से कहा कि वे अमितेश को साथ ले जा रहे हैं। बाद में घर छोड़ देंगे। 30 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे समीर ने अभिषेक को फोन कर अमितेश के गंगा बैराज के पास खो जाने की जानकारी दी।

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अपहरण कर हत्या की आशंका जताई
अभिषेक अपने दोस्त विकास के साथ वहां पहुंचा, तो समीर और नंदिनी मिले। समीर उसे नवाबगंज थाने ले गया और अपनी लिखावट में गुमशुदगी की तहरीर तैयार कराकर अभिषेक से हस्ताक्षर करवा लिए। उसी दिन शाम करीब पांच बजे नैना ने अभिषेक को अमितेश का टूटा हुआ मोबाइल लौटाया। वहीं, समीर ने अमितेश का पर्स दिया था। उसमें एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और 3600 रुपये थे। इन परिस्थितियों के आधार पर मां ने अमितेश का अपहरण कर हत्या की आशंका जताई। नवाबगंज थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि प्राथमिकी दर्जकर जांच की जा रही है।

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