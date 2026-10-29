कानपुर: चलती ट्रेन से गिरा एक लाख का आईफोन, फोन बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदा युवक, हादसे में गंवाई जान

कानपुर में दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर गांव लौट रहे शैलेंद्र मौर्य (25) के परिवार की खुशियां एक हादसे ने छीन लीं। चलती ट्रेन के गेट के पास खड़े शैलेंद्र का एक लाख कीमत का आईफोन गिर गया। उसे उठाने के लिए उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। हादसे में उसकी जान चली गई। जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार सुबह करीब आठ बजे हुए हादसे की सूचना पर जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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हालांकि, बाद में मृतक का आईफोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कमोली किशनदासपुर गांव निवासी शैलेंद्र दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके पिता बेतलाल और मां पंजाब के लुधियाना की एक फैक्टरी में काम करते हैं। काफी समय से वहीं रह रहे थे। परिवार में शैलेंद्र बड़ा था, जबकि छोटा भाई शैलेश रायबरेली में निजी नौकरी करता है।