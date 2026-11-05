यूपी: ‘अकेलापन दूर करने के लिए’, विवाहिता से मिलने पहुंचा था प्रेमी, आहट मिलते ही देवर ने जड़ा ताला और फिर...

कानपुर में घाटमपुर के रवाईपुर गांव में मंगलवार की रात विवाहिता पूजा से उसके घर मिलने पहुंचे प्रेमी शिव प्रताप सिंह उर्फ सौरभ (26) को महिला के देवर परितोष ने कमरे में कैद कर दिया। इस दौरान प्रेमी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाने पहुंचे मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।

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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पूजा और उसके देवर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा कि दोनों में डेढ़ साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। प्रेमी पहली बार महिला से मिलने आया था। रवाईपुर गांव निवासी आशुतोष सोनकर ललितपुर नगर पालिका में कर निरीक्षक हैं। गांव में उनकी पत्नी पूजा दो बच्चों, देवर परितोष व देवरानी के साथ रहती हैं। पूजा की शादी अप्रैल 2021 में हुई थी।