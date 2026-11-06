कानपुर: इंस्टाग्राम पर परवान चढ़ा प्यार, नीलकंठ धाम में लिए सात फेरे, परिजनों ने दिया आशीर्वाद, पढ़ें मामला

कानपुर में घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के करीब एक साल बाद प्रेमी युगल बृहस्पतिवार को विवाह बंधन में बंध गया। दोनों परिवारों की सहमति से सजेती कस्बे के नीलकंठ महादेव मंदिर में शादी की रस्में पूरी कराई गईं। इस दौरान दोनों पक्षों के परिजन मौजूद रहे।

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सजेती के बीरबल अकबरपुर गांव निवासी स्व. सेवक राम की बेटी शिवदेवी (23) और फतेहपुर के अमौली क्षेत्र स्थित भागलपुर निवासी ओमकार के बेटे उदयभान (24) की करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया।