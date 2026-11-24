कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के मदारपुर और करन खेड़ा गांव के बीच मंगलवार दोपहर तेंदुए ने आतंक मचा दिया। खेतों में काम कर रहे किसानों पर अचानक हमला कर तेंदुए ने एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार खेतों में गोभी और गेंदा के फूल की तुड़ाई हो रही थी।

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दोपहर करीब 12 बजे अचानक गन्ने और सब्जी के खेतों के बीच से निकलकर तेंदुए ने हमला कर दिया। देखते ही देखते उसने 8 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में करन खेड़ा निवासी हरिराम निषाद (40) पुत्र गिलगिल, रामकेश निषाद (18) पुत्र गिलगिल, बुद्धि पुत्र लाल जी निषाद (50) और मदारपुर निवासी मोहित विश्वकर्मा (18) पुत्र अरविंद विश्कर्मा सहित कुल 8 लोग शामिल हैं।