कानपुर: महाराजपुर में तेंदुए का आतंक, खेतों में काम करते समय किया हमला, आठ लोग गंभीर घायल, कॉम्बिंग शुरू
Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर खेतों में काम कर रहे लोगों पर तेंदुए ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे आठ लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और खेतों में छिपे तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी है।
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कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के मदारपुर और करन खेड़ा गांव के बीच मंगलवार दोपहर तेंदुए ने आतंक मचा दिया। खेतों में काम कर रहे किसानों पर अचानक हमला कर तेंदुए ने एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार खेतों में गोभी और गेंदा के फूल की तुड़ाई हो रही थी।
दोपहर करीब 12 बजे अचानक गन्ने और सब्जी के खेतों के बीच से निकलकर तेंदुए ने हमला कर दिया। देखते ही देखते उसने 8 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में करन खेड़ा निवासी हरिराम निषाद (40) पुत्र गिलगिल, रामकेश निषाद (18) पुत्र गिलगिल, बुद्धि पुत्र लाल जी निषाद (50) और मदारपुर निवासी मोहित विश्वकर्मा (18) पुत्र अरविंद विश्कर्मा सहित कुल 8 लोग शामिल हैं।
वीडियो वायरल, खेतों में छिपा है तेंदुआ
इनमें साहिल पुत्र बबलू भी गंभीर रूप से घायल है, जो सिखटिया गांव का रहने वाला है और अपनी मौसी के यहां करन खेड़ा आया हुआ था। हमले के दौरान ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को लाठी-डंडों और साबड़ से घेरकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। घटना के वक्त का कुछ सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक साबड़ से तेंदुए पर हमला कर रहा है।
गांव में दहशत का माहौल
तेंदुआ भी उछलकर युवक पर झपट रहा है। सूचना पर महाराजपुर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वन विभाग और पुलिस की टीम द्वारा खेतों में कॉम्बिंग कर तेंदुए की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ अभी भी खेतों के बीच में ही छिपा बैठा है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है।