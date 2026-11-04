कानपुर: अधिवक्ताओं का सामूहिक अवकाश, न्यायालय भवन के बाहर धरना, 14 को विधानसभा के बाहर करेंगे प्रदर्शन
Kanpur News: कानपुर में बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर अधिवक्ताओं ने लगातार आठवें बुधवार को भी सामूहिक अवकाश रखकर पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। पिछले दो महीनों से हर बुधवार को चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के तहत कचहरी परिसर में कामकाज पूरी तरह ठप रहा, जिससे दूर-दराज से आए वादकारियों को अगली तारीख लेकर लौटना पड़ा।
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कानपुर में बार एसोसिएशन व लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इस बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखा। पिछले दो माह से अधिवक्ता हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने 14 नवंबर को लखनऊ में गांधी प्रतिमा जीपीओ से चलकर विधानसभा पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
कानपुर में 10 व 11 सितंबर को दो दिन चले प्रांतीय सम्मेलन में अधिवक्ताओं की मांगे न माने जाने तक सप्ताह में हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के तहत आठवें बुधवार को भी कानपुर समेत कई जिलों में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया। न्यायालय भवन के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया।
कामकाज ठप होने से अदालतों में छाया रहा सन्नाटा
अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो के नारे लगाते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। अधिवक्ताओ के कामकाज ठप करने से अदालतों में सन्नाटा छाया रहा। वादकारियों को मुकदमों में तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा। धरने में बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय मिश्रा, लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव, पुष्करधर द्विवेदी, अभय शर्मा, मनोज द्विवेदी, नवनीत पांडे, अनुराग श्रीवास्तव, अवधेश कश्यप आदि मौजूद रहे।