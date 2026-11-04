कानपुर: अधिवक्ताओं का सामूहिक अवकाश, न्यायालय भवन के बाहर धरना, 14 को विधानसभा के बाहर करेंगे प्रदर्शन

कानपुर में बार एसोसिएशन व लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इस बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखा। पिछले दो माह से अधिवक्ता हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने 14 नवंबर को लखनऊ में गांधी प्रतिमा जीपीओ से चलकर विधानसभा पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

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कानपुर में 10 व 11 सितंबर को दो दिन चले प्रांतीय सम्मेलन में अधिवक्ताओं की मांगे न माने जाने तक सप्ताह में हर बुधवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के तहत आठवें बुधवार को भी कानपुर समेत कई जिलों में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया। न्यायालय भवन के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया।