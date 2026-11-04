कानपुर: ऑक्सफोर्ड स्कूल में केएसएस वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न, हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना विजेता

कानपुर के चकेरी स्थित श्याम नगर के ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित दो दिवसीय केएसएस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का बुधवार को शानदार समापन हुआ। तीन और चार नवंबर को आयोजित इस अंतर-विद्यालयी खेल स्पर्धा में शहर के तमाम नामचीन स्कूलों की टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा और अनुशासन का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

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प्रतियोगिता के दौरान शहर के प्रमुख विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की टीमों ने भाग लिया। खेल मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हर मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार तालमेल और दमदार प्रदर्शन के दम पर हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया।