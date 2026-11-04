कानपुर: ऑक्सफोर्ड स्कूल में केएसएस वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न, हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना विजेता
Kanpur News: चकेरी स्थित श्याम नगर के ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय केएसएस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। रोमांचक मुकाबलों के बीच हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।
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कानपुर के चकेरी स्थित श्याम नगर के ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित दो दिवसीय केएसएस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का बुधवार को शानदार समापन हुआ। तीन और चार नवंबर को आयोजित इस अंतर-विद्यालयी खेल स्पर्धा में शहर के तमाम नामचीन स्कूलों की टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा और अनुशासन का बेहतरीन प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता के दौरान शहर के प्रमुख विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की टीमों ने भाग लिया। खेल मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हर मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार तालमेल और दमदार प्रदर्शन के दम पर हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया।
विजेताओं का बढ़ाया उत्साह
प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन मंडल और प्रधानाचार्य राखी सिंह ने विजेता हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राखी सिंह ने सभी प्रतिभागी टीमों के खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने विजेता टीम के खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।