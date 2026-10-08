फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Juvenile apprehended for theft of ₹12 lakh from scrap warehouse

कानपुर: स्क्रैप गोदाम से 12 लाख रुपये की चोरी में बाल अपचारी को पकड़ा

Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Juvenile apprehended for theft of ₹12 lakh from scrap warehouse
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
चकेरी के भवानी नगर स्थित स्क्रैप गोदाम में हुई 12 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक बाल अपचारी को पकड़ लिया। उसके पास से चोरी का आईफोन और 3200 रुपये बरामद हुए हैं। हरवंश मोहाल थानाक्षेत्र के कछियाना मोहाल निवासी विपिन दीक्षित के गोदाम में बीते दिनों चोरी हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक अक्टूबर को आरोपी संजय सरोज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विज्ञापन


पूछताछ में संजय ने अंशु पासी उर्फ विशाल और राज समेत अन्य साथियों के साथ वारदात करने की बात स्वीकार की थी। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी में शामिल एक बाल अपचारी को श्याम नगर के डी-ब्लॉक से पकड़ लिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी जावेद अहमद ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed