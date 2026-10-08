कानपुर: ITBP जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान, सरसौल के प्राचीन मंदिर परिसर को चमकाया, ग्रामीणों ने की सराहना

कानपुर में स्वच्छता ही सेवा-2026 के तहत गुरुवार को सरसौल बाजार में 32वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया। जवानों ने श्री लोक पालेश्वर मंदिर परिसर और बाजार मंडी के आसपास फैली गंदगी की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान का आयोजन कमांडेंट गौरव सेनानी के दिशा-निर्देश पर किया गया।

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सफाई के बाद जवानों ने कस्बे में जागरूकता रैली निकाली और ग्रामीणों से सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और अपने आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की। आईटीबीपी अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई भी सभी की जिम्मेदारी है।