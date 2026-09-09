कानपुर: होम्योपैथिक छात्रों का प्रदर्शन, एमबीबीएस की तर्ज पर स्टाइपेंड की मांग, ओपीडी के बाहर जमकर नारेबाजी

कानपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बुधवार को इंटर्नशिप कर रहे चिकित्सा छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने ओपीडी के बाहर एकजुट होकर शासन और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन और हंगामे के कारण ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तर्क दिया कि हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों का इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, जबकि होम्योपैथिक के इंटर्न्स को आज भी महज 7,500 रुपये प्रतिमाह का ही पुराना स्टाइपेंड दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि वे भी उतनी ही मुस्तैदी से अस्पतालों में सेवाएं देते हैं। ऐसे में उनके साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?