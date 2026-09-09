कानपुर: होम्योपैथिक छात्रों का प्रदर्शन, एमबीबीएस की तर्ज पर स्टाइपेंड की मांग, ओपीडी के बाहर जमकर नारेबाजी
Kanpur News: होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स ने 7,500 रुपये के पुराने स्टाइपेंड को एमबीबीएस की तर्ज पर बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। नारेबाजी से मरीजों को इलाज में दिक्कतें हुईं।
विस्तार
कानपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बुधवार को इंटर्नशिप कर रहे चिकित्सा छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने ओपीडी के बाहर एकजुट होकर शासन और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन और हंगामे के कारण ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तर्क दिया कि हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों का इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, जबकि होम्योपैथिक के इंटर्न्स को आज भी महज 7,500 रुपये प्रतिमाह का ही पुराना स्टाइपेंड दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि वे भी उतनी ही मुस्तैदी से अस्पतालों में सेवाएं देते हैं। ऐसे में उनके साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?
ओपीडी ठप होने से मरीज रहे बेहाल
उन्होंने मांग की कि उनका स्टाइपेंड भी तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर एमबीबीएस छात्रों के समान किया जाए। ओपीडी के ठीक बाहर छात्रों के मुख्य गेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी करने से ओपीडी की सेवाएं प्रभावित हुईं। पर्चा बनवाने और डॉक्टरों को दिखाने आए मरीजों व उनके परिजनों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे।