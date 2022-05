{"_id":"628d27ea697735315209a4eb","slug":"kanpur-head-constable-sacked-for-kicking-e-bus-driver","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ई-बस चालक को लात मारने वाला हेड कांस्टेबल बर्खास्त, घटना का वीडियो हुआ था वायरल, पढ़ें पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 25 May 2022 12:19 AM IST