कानपुर में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरुनानक देव जी महाराज का पावन प्रकाशोत्सव मोतीझील स्थित गुरुद्वारा साहिब में बड़े ही श्रद्धा भाव और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर सुबह से ही मोतीझील परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और दिनभर आस्था व भक्ति का माहौल बना रहा।

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प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे गुरुद्वारा परिसर को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों और सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः काल श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके पश्चात प्रसिद्ध रागी जत्थों द्वारा मधुर शबद कीर्तन का गायन किया गया, जिसे सुनकर उपस्थित संगत निहाल हो उठी।