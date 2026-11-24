कानपुर: मोतीझील गुरुद्वारे में गुरुपर्व की धूम, फूलों-झालरों से सजा दरबार, श्रद्धालुओं ने की अरदास, छका लंगर
Kanpur News: मोतीझील स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरुनानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग, शबद कीर्तन और गुरु के संदेशों के बाद अटूट लंगर का आयोजन हुआ।
विस्तार
कानपुर में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरुनानक देव जी महाराज का पावन प्रकाशोत्सव मोतीझील स्थित गुरुद्वारा साहिब में बड़े ही श्रद्धा भाव और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर सुबह से ही मोतीझील परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई और दिनभर आस्था व भक्ति का माहौल बना रहा।
प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे गुरुद्वारा परिसर को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों और सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः काल श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके पश्चात प्रसिद्ध रागी जत्थों द्वारा मधुर शबद कीर्तन का गायन किया गया, जिसे सुनकर उपस्थित संगत निहाल हो उठी।
अरदास के बाद बरताया गया अटूट लंगर
वहीं कथावाचकों ने गुरुनानक देव जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा दिए गए 'किरत करो, नाम जपो' के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका, दर्शन किए और देश-दुनिया में सुख, शांति व समृद्धि की अरदास की। इस अवसर पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने एक ही पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।