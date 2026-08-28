कानपुर: गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, कटरी के बाहरी इलाकों में घुसा पानी, संवेदनशील इलाकों पर निगरानी

कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कटरी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से महज 16 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। इससे कटरी क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों में चिंता बढ़ गई है। चैनपुरवा, धारमखेड़ा और लुधवाखेड़ा के बाहरी इलाकों में पानी पहुंचने लगा है।

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जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव से जुड़े विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।