कानपुर: बिस्कुट कारोबारी से 2.19 लाख हड़पे, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 09:55 PM IST
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नयागंज निवासी सुमित केसरवानी बिस्किट के थोक कारोबारी हैं। पुलिस को बताया कि 17 सितंबर को उन्होंने हूलागंज निवासी लोडर चालक राजीव मिश्रा को ककवन के रहीमपुर निवासी कृष्ण कुमार के साथ बिस्किट की सप्लाई करने के लिए घाटमपुर भेजा था। वहां दुकानदार को माल देने के बाद माल की रकम और पूर्व बकाया समेत कुल 4,08,080 रुपये चालक लेकर गायब हो गया। बाद में लोडर नौबस्ता मौरंग मंडी के पास लावारिस मिला। पुलिस से शिकायत के बाद 24 सितंबर को 1,89,000 रुपये वापस किए गए। शेष 2,19,080 रुपये नहीं लौटाए। हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।
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