कानपुर: रेलवे लाइन किनारे चल रहा था जुआ, पुलिस ने आठ जुआरियों को किया गिरफ्तार, करीब 70 हजार रुपये बरामद

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में पुलिस ने रेलवे लाइन किनारे मंगलवार की देर रात जुआ खेल रहे आठ जुआरियों को दबोचा है। उनके पास से पुलिस ने करीब 70 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। जुआरियों में कई कस्बे के सफेदपोश के शामिल होने पर उन्हें छुड़वाने के लिए लोग लगे रहे।

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लेकिन पुलिस ने किसी की न सुनते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। कस्बा पुलिस चौकी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनको जानकारी मिली थी कि रामसारी रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूर कानपुर की ओर लोग जुआ खेल रहे हैं। फोर्स के साथ पहुंचे और घेराबंदी की।