कानपुर: रेलवे लाइन किनारे चल रहा था जुआ, पुलिस ने आठ जुआरियों को किया गिरफ्तार, करीब 70 हजार रुपये बरामद
Kanpur News: घाटमपुर पुलिस ने रामसारी रेलवे क्रॉसिंग के पास देर रात छापेमारी कर जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 70 हजार रुपये बरामद किए गए हैं और सिफारिशों को दरकिनार कर पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में पुलिस ने रेलवे लाइन किनारे मंगलवार की देर रात जुआ खेल रहे आठ जुआरियों को दबोचा है। उनके पास से पुलिस ने करीब 70 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। जुआरियों में कई कस्बे के सफेदपोश के शामिल होने पर उन्हें छुड़वाने के लिए लोग लगे रहे।
लेकिन पुलिस ने किसी की न सुनते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। कस्बा पुलिस चौकी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनको जानकारी मिली थी कि रामसारी रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूर कानपुर की ओर लोग जुआ खेल रहे हैं। फोर्स के साथ पहुंचे और घेराबंदी की।
सभी के खिलाफ मामला दर्ज
कस्बे के रोहित तिवारी, शैलेश सचान उर्फ बउवन, पंकज द्विवेदी, दीपक कुमार, रोहित दुबे, राजा, दीपक ठाकुर व सुनील सिंह को फड़ में जुआ खेलते दबोच लिया गया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 69,870 रुपये बरामद किए हैं। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी के खिलाफ मामला दर्जकर विधिक कार्रवाई की गई है।