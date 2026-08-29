{"_id":"6a9310607be9ce20e107922a","slug":"kanpur-four-houses-collapse-two-dead-families-in-deep-distress-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जर्जर मकानों पर आफत की बारिश: चार घर गिरे, दो की माैत, परिजनों में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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फीलखाना के जौहरी का हाता निवासी करन कश्यप उर्फ बल्लू (27) सब्जी का ठेला लगाता था। परिवार में मां पुष्पा, बहन आंचल और छोटा भाई अर्जुन हैं। अर्जुन के मुताबिक, शनिवार शाम बारिश के चलते करन घर में था। मां और बहन रक्षाबंधन पर कानपुर देहात स्थित ननिहाल गईं थीं। इसी दौरान हाते की एक दीवार घर में पड़ी खपरैल की छत पर गिरी। छत ढहने से करन दब गया। पड़ोस में रहने वाली ऊषा कश्यप भी दबकर घायल हो गईं। सूचना पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे बाद घायल अवस्था में करन और ऊषा को निकाला गया। दोनों को उर्सला अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने करन को मृत घोषित कर दिया। ऊषा का इलाज जारी है। देर शाम घर पहुंची करन की मां और बहन बदहवास हो गईं। एडीसीपी ईस्ट शिवा सिंह, एसीपी और फीलखाना थाने का फोर्स भी पहुंचा। एडीसीपी ने बताया कि हादसे में एक की मौत हो गई है। महिला का इलाज जारी है। विज्ञापन जर्जर मकानों पर शनिवार को बारिश आफत बनकर बरसी। फीलखाना के जौहरी का हाता में दीवार गिरने से दो घर जमींदोज़ हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि पड़ोसी महिला घायल हो गई। वहीं कलक्टरगंज के नील वाली गली में दो मंजिला जर्जर मकान ढह गया। इसी तरह, घाटमपुर के मोहनपुर गांव में पशु बाड़े की छत व दीवार ढह गई। इसमें युवक की मौत हो गई।

फायर ब्रिगेड की संकरी गाड़ी गली में फंसी

फायर ब्रिगेड की गाड़ी हाते के पास संकरी गली के अंदर तक नहीं जा सकी। किसी तरह जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।



नील वाली गली में भी गिरा दो मंजिला मकान

बिरहाना रोड स्थित नील वाली संकरी गली में दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था। कलक्टरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि 58/22 मकान एक ट्रस्ट के नाम पर है। इसमें मुन्नी देवी अपने दो बेटों नंद किशोर और नवल किशोर के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था। मकान गिरने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने नगर निगम टीम की मदद से सड़क पर गिरे मलबे को हटवाया।