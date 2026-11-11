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कानपुर: पटाखे छुड़ाने के विवाद में पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला, रिपोर्ट दर्ज

Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
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Kanpur: Former councillor attacked with intent to kill over a dispute regarding the bursting of firecrackers
काकादेव थाना - फोटो : amar ujala
काकादेव के शास्त्रीनगर में दिवाली की रात बच्चों के पटाखे छुड़ाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा का आरोप है कि उनके पड़ोसी ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे उनके दाएं हाथ की एक उंगली टूट गई। पूर्व पार्षद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शास्त्रीनगर वार्ड 91 के भाजपा के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात घर के बाहर बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे। शराब के नशे में धुत पड़ोसी राहुल दीक्षित आया और बच्चों को डांटने लगा। विरोध किया तो लोहे की रॉड निकाल लाया और हमला कर दिया। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि मामला दर्जकर आरोपी की तलाश की जा रही है।
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