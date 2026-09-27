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कानपुर: पहली जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप, विभिन्न आयु व भार वर्गों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, दिखाया दम

Sun, 27 Sep 2026 03:47 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 03:47 PM IST
सार

Kanpur News: काकादेव स्थित एक जिम में ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ कानपुर के तत्वावधान में पहली जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप-2026 का सफल आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में जिलेभर से आए सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर आयु व भार वर्गों के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।

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Kanpur First District Grappling Championship players across various age and weight categories participated
जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम - फोटो : amar ujala

विस्तार
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ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ कानपुर (जीसीके) के तत्वावधान में प्रथम कानपुर जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन काकादेव स्थित एक जिम में किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में ग्रैपलिंग खेल को बढ़ावा देने के साथ उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

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आयोजकों शादाब ने बताया कि चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न आयु व भार वर्गों के खिलाड़ी प्रतिभाग किया। जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी क्षमता और बेहतर प्रदर्शन कर विपक्षी खिलाड़ी को मात दी।

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