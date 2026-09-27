कानपुर: पहली जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप, विभिन्न आयु व भार वर्गों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, दिखाया दम

ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ कानपुर (जीसीके) के तत्वावधान में प्रथम कानपुर जिला ग्रैपलिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन काकादेव स्थित एक जिम में किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में ग्रैपलिंग खेल को बढ़ावा देने के साथ उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

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आयोजकों शादाब ने बताया कि चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न आयु व भार वर्गों के खिलाड़ी प्रतिभाग किया। जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी क्षमता और बेहतर प्रदर्शन कर विपक्षी खिलाड़ी को मात दी। आयोजकों शादाब ने बताया कि चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न आयु व भार वर्गों के खिलाड़ी प्रतिभाग किया। जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी क्षमता और बेहतर प्रदर्शन कर विपक्षी खिलाड़ी को मात दी।

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