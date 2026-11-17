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रेल मंत्री ने कानपुर की बहुप्रतीक्षित अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक की डीपीआर तैयार हो चुकी है। परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां भी मिल गई हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके बनने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य पर रेल मंत्री ने कहा कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके पूरा होने पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और स्टेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।बुलेट ट्रेन से 1:45 घंटे में दिल्ली से कानपुररेल मंत्री ने प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना को नार्थ कॉरिडोर के विकास में नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगा। भविष्य में इसका विस्तार वाराणसी, पटना होते हुए गुवाहाटी तक किया जा सकता है। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से कानपुर का सफर करीब एक घंटे 45 मिनट में और कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 27 मिनट में तय की जा सकेगी।