कानपुर: दक्षिण जोन कार्यालय में गूंजा ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत', डीसीपी दीपेंद्रनाथ चौधरी ने दिलाई एकता की शपथ
Kanpur News: दक्षिण जोन पुलिस उपायुक्त कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 151वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी ने कार्यालय में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई।
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भारत के लौह पुरुष, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 151वीं जयंती के अवसर पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के दक्षिण जोन कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस अत्यंत गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह के दौरान डीसीपी साउथ कार्यालय में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ भाग लिया।
कार्यालय परिसर में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्रनाथ चौधरी ने वहां मौजूद समस्त अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान खाकी वर्दीधारियों ने यह मजबूत संकल्प लिया कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने और निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
दीपेंद्रनाथ चौधरी- सरदार पटेल का जीवन देश सेवा की प्रेरणा
डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमें देश की विविधता में एकता, आपसी सौहार्द और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस तरह देश की सैकड़ों रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया, उनका जीवन हर नागरिक और पुलिसकर्मी के लिए राष्ट्रसेवा व कर्तव्यनिष्ठा का सर्वोपरि संदेश देता है।