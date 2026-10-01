कानपुर: डॉ. अनिल शुक्ला हुए रिटायर, डॉ. सुधीर बने केपीएम के नए सीएमएस, बोले- रोगी हित है प्राथमिकता
Kanpur News: केपीएम अस्पताल में निवर्तमान सीएमएस डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉ. सुधीर कुमार शर्मा ने नए सीएमएस का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर डॉ. सुधीर ने अस्पताल में मरीज हित में पूरी तन्मयता से कार्य करने का संकल्प जताया।
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कानपुर में कमलापति मेमोरियल अस्पताल (केपीएम) के नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी डॉ. सुधीर कुमार शर्मा को मिली है। बुधवार को डॉ. अनिल कुमार शुक्ला अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर अस्पताल परिसर में विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया। उन्होंने डॉ. सुधीर कुमार शर्मा को सीएमएस पद की जिम्मेदारी सौंपी। डॉ. सुधीर ने कहा कि वे पूरी तन्मयता से रोगी हित में कार्य करेंगे।