कानपुर: चलती स्कूटी पर डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, केपीएम के पूर्व ईएनटी सर्जन की मौत, परिजन रो-रोकर बेहाल

कानपुर में बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम आनंदपुरी गेट के सामने स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी उछलने के दौरान सेवानिवृत्त ईएनटी सर्जन नरेश चंद्रा (67) की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान उन्हें हार्टअटैक पड़ा और वह स्कूटी से सड़क पर गिर गए। गिरने से उनके हाथ और मुंह में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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किदवई नगर बी-ब्लॉक निवासी नरेश चंद्रा केपीएम अस्पताल में ईएनटी सर्जन रहे थे। करीब तीन वर्ष पहले वह सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद किदवई नगर में निजी क्लीनिक चलाते थे। परिवार में पत्नी सुनीता गुप्ता, बेटा यश चंद्रा और शादीशुदा बेटी अंकिता हैं। बेटा यश मुंबई में निजी नौकरी करता है। परिजन के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे नरेश चंद्रा क्लीनिक बंद करने के बाद स्कूटी से घर लौट रहे थे। आनंदपुरी गेट के सामने पहुंचते ही उनकी स्कूटी सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर पर उछल गई।