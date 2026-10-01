कानपुर: देर रात सड़कों पर उतरे डीएम और अफसर, स्वच्छता व सीएम ग्रिड निर्माण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश
Kanpur News: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी और नगर निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ बुधवार देर रात शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था, घर-घर से कूड़ा उठान व निस्तारण के साथ-साथ सीएम ग्रिड योजना'के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
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कानपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बुधवार देर रात अचानक सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। डीएम ने नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी सहित नगर निगम और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर स्वच्छता व्यवस्था और बुनियादी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।
देर रात किए गए इस औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़कों और मुख्य चौराहों पर सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देखी। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा निस्तारण की प्रणाली को जांचा और जिम्मेदारों को निर्देश दिए कि रात के समय भी कमर्शियल व व्यस्त इलाकों में नियमित सफाई कराई जाए, ताकि सुबह शहर स्वच्छ नजर आए।
सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़कों की परखी गुणवत्ता
जिलाधिकारी ने सीएम ग्रि योजना के तहत शहर में चल रहे सड़क निर्माण और सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। साथ ही, निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को आवागमन में कोई असुविधा न हो।