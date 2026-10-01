कानपुर: IIT में लगेगा देश का पहला सन सिम्युलेटर, लैब में बनेगी सूरज जैसी रोशनी, सीपीवी पैनल्स की होगी टेस्टिंग

आईआईटी कानपुर देश में सबसे पहले लैब के अंदर सूरज जैसी आभासी सीधी रोशनी तैयार कर सकेगा। यहां कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक्स (सीपीवी) सिस्टम की जांच के लिए सन सिम्युलेटर स्थापित होगा, जिसकी मदद से सीपीवी सोलर मॉड्यूल की धूप में बिजली बनाने की क्षमता की जांच हो सकेगी। अभी यह सुविधा भारत में नहीं है। संस्थान ने बंगलूरू की कंपनी नेक्सपीवी एनर्जी सिस्टम के साथ समझौता किया है।

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संस्थान के टेक्नोपार्क की सदस्य कंपनी इनवेरिएंस ऑटोमेशन भी सहयोग करेगी। परियोजना का नेतृत्व आईआईटी कानपुर के सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. आशीष गर्ग और उनकी टीम कर रही है। इनवेरिएंस ऑटोमेशन तकनीक को शुरुआती मॉडल से आगे बढ़ाकर उत्पादन स्तर की मशीन तैयार करने में मदद करेगी।