कानपुर: शुक्लागंज के स्कूलों में दीपावली की धूम, बच्चों ने सजाई रंगोलियां...आतिशबाजी भी की, मेधावी पुरस्कृत

शुक्लागंज नगर के ज्यादातर स्कूलों में शुक्रवार को दीपोत्सव मनाया गया। छात्र-छात्राओं ने आकर्षक रंगोली सजाई। स्कूल में भव्य सजावट की। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। रंगोली प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कंचन नगर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती मिशन इंटर कॉलेज में धनतेरस और दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

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सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी कक्षाओं में भव्य सजावट की। साथ ही आकर्षक रंगोली बनाई। प्रबंधक प्रभात शुक्ला ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। सह प्रबंधक विराट शुक्ला ने दीपावली के पर्व के बारे में बताया। वहीं, अंबिका प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एवं अंबिका प्रसाद मेमोरियल लिटिल किंगडम में दीपावली का पर्व मनाया गया।