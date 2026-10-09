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Kanpur News: ताइक्वांडो में कानपुर मंडल के खिलाड़ियों ने जीते 19 पदक

Fri, 09 Oct 2026 03:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:02 AM IST
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Kanpur division players won 19 medals in Taekwondo.
कानपुर। गोरखपुर के सहजनवां स्थित मुरारी इंटरमीडिएट कॉलेज में तीन से सात अक्तूबर तक 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई। इसमें कानपुर मंडल के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार खेल दिखाते हुए चार स्वर्ण, चार रजत और 11 कांस्य समेत कुल 19 पदक जीते।
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बालक वर्ग के अंडर-14 में देवांश जायसवाल ने स्वर्ण, अरुण कुमार ने रजत और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-17 में आदित्य सिंह ने स्वर्ण, राजीव ने रजत और निहाल श्रीवास्तव, आरव पाल और शिवेंद्र ने कांस्य पदक जीते। अंडर-19 में धर्मवीर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, अविरल पाठक और नकुल को कांस्य पदक मिला। बालिका वर्ग के अंडर-17 में ज्ञानवी सैनी (59 किग्रा) ने स्वर्ण और अनन्या साहू (52 किग्रा) ने रजत पदक जीता। सानिया अंसारी, ज्योति, संस्कृति और सृष्टि गुप्ता ने कांस्य पदक हासिल किए। अंडर-19 में रितिका सैनी ने रजत और नव्या गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। टीम के कोच अविचल पाठक रहे। मंडल सचिव अनुराग मिश्रा, जनपद सचिव सत्य प्रकाश तिवारी और प्रिंसिपल व संयोजक मोहित दुबे ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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