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कानपुर डिजिटल अरेस्ट केस: 48 लाख ठगने वाले सरगना का फोन बंद, पुलिस की प्रतापगढ़ और झांसी में दबिश

Fri, 02 Oct 2026 11:30 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपये ठगने वाला  सरगना मुकुल चौबे लगातार फरार चल रहा है। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है।

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Kanpur Digital Arrest Case Phone of mastermind behind 48 lakh fraud switched off police conduct raids
साइबर थाना, कानपुर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपये ठगने वाले साइबर गिरोह के सरगना मुकुल चौबे की तलाश में टीमें प्रतापगढ़ व झांसी भी भेजी गई हैं। वहीं, मुकुल के तार पीएफ घोटाले से जुड़े एक पत्रकार से भी जोड़े जा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस के मुताबिक दो दिन से मुकुल का फोन बंद है। इसलिए उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है।

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