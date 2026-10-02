कानपुर डिजिटल अरेस्ट केस: 48 लाख ठगने वाले सरगना का फोन बंद, पुलिस की प्रतापगढ़ और झांसी में दबिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 11:30 AM IST
सार
Kanpur News: कानपुर में बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपये ठगने वाला सरगना मुकुल चौबे लगातार फरार चल रहा है। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है।
विज्ञापन
विस्तार
कानपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपये ठगने वाले साइबर गिरोह के सरगना मुकुल चौबे की तलाश में टीमें प्रतापगढ़ व झांसी भी भेजी गई हैं। वहीं, मुकुल के तार पीएफ घोटाले से जुड़े एक पत्रकार से भी जोड़े जा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस के मुताबिक दो दिन से मुकुल का फोन बंद है। इसलिए उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है।
विज्ञापन