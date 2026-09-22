कानपुर: दीपावली से पहले एरियर भुगतान की मांग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 22 Sep 2026 03:54 PM IST
सार
Kanpur News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने दीपावली से पूर्व संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान, फंड कटौती और मृतक आश्रितों को नौकरी देने जैसी प्रमुख मांगें उठाईं।
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विस्तार
कानपुर मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को ज्ञापन साैंपा। संविदा कर्मियों को दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ते की किस्त का एरियर भुगतान कराने, फंड काटने जैसी कई मांगें उठाईं।
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इसके साथ ही संविदा कर्मियों के निधन पर उनके आश्रितों को नौकरी पर रखे जाने, महर्षि बाल्मीकि जन्मोत्सव मनाने के लिए नानाराव पार्क स्थित श्याम महोत्सव स्थल निःशुल्क आवंटित किए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में किशन लाल सुदर्शन, धीरज वाल्मीकि, रामप्रकाश, सुरेश गहरवार आदि मौजूद रहे।
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