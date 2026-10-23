फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat: Youth stabbed to death; panic ensues, tension grips the village

कानपुर देहात: चाकू से गोदकर युवक को मौत के घाट उतारा, मचा कोहरा, गांव में तनाव

Fri, 23 Oct 2026 12:09 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 23 Oct 2026 12:09 AM IST
सार

हमलावर घर से घसीटकर गांव के तिराहे पर ले गए। युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। 

विज्ञापन
Kanpur Dehat: Youth stabbed to death; panic ensues, tension grips the village
युवक की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मूसानगर थाना क्षेत्र के बाजपेई का पुरवा गांव में बृहस्पतिवार रात दशहरे के दिन दरवाजे पर बैठने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोप है कि हमलावर युवक को घर से घसीटकर गांव के तिराहे पर ले गए और चाकू से कई वार कर दिए। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े तो आरोपी भाग निकले। गंभीर हालत में परिजन युवक को जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन


ग्राम पंचायत गुलौली के बाजपेई का पुरवा निवासी रामगणेश (30) खेती किसानी करते थे। पिता पन्नालाल ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे गांव के ही दो युवक उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे। आरोप है कि दोनों गालीगलौज करते हुए उनके बेटे रामगणेश से कहने लगे कि तुम्हारे पिता दशहरे के दिन उनके दरवाजे पर क्यों बैठ गए थे। बेवजह गाली देने लगे। बेटे ने विरोध किया तो आरोपी उसको घसीटते हुए गांव के तिराहे पर ले गए और चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामगणेश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे।
विज्ञापन


परिजन बेटे को जिला अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। वह तीनों भाई-बहनों में सबसे छोटा था। अनहोनी पर पत्नी रचना, पिता पन्नालाल और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ राजीव सिरोही और थानाध्यक्ष अमिता वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीओ ने बताया कि मृतक की पत्नी ने दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed