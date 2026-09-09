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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat Suspicious death of a textile merchant found injured while returning from his shop

कानपुर देहात: कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध मौत, दुकान से लौटते समय मिला था घायल, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम

Wed, 09 Sep 2026 11:20 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 11:20 AM IST
सार

Kanpur Dehat News: गजनेर थाना क्षेत्र में दुकान से घर लौट रहे कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जिठरौली तिराहे पर जाम लगाया, जिसे पुलिस ने आश्वासन देकर खुलवाया।

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Kanpur Dehat Suspicious death of a textile merchant found injured while returning from his shop
मृतक की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर देहात में गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी अमन भदौरिया (24) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमन सरवनखेड़ा में कपड़े की दुकान चलाते थे। मंगलवार रात दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रायपुर रोड पर तड़वरा मोड़ के पास वह घायल हालत में पड़े मिले। पास में उनकी बाइक भी पड़ी थी।

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जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और अमन को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह करीब आठ बजे परिजन शव लेकर जिठरौली तिराहे पर पहुंच गए। यहां शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

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मौके पर पुलिस बल तैनात
परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। इससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। जाम की सूचना पर सीओ संजय सिंह समेत कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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