Kanpur News: आईसीएमआर की राष्ट्रीय शोध परियोजना में शामिल हुआ कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके साथ ही कॉलेज की ओर से फोटो बायो मॉड्यूलेशन मशीन भी मंगवाई गई है, जिससे मुंह और मसूड़ों के असामान्य ऊतकों की जांच और ल्यूकोप्लाकिया जैसी बीमारी के उपचार में मदद मिलेगी। इस राष्ट्रीय शोध परियोजना में कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस-बीएचयू) वाराणसी और राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची शामिल हैं।चारों संस्थान मिलकर बीमारी की पहचान, उसके बढ़ने की स्थिति और उपचार की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे। मेडिकल कॉलेज के दंत चिकित्सा विभाग की विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रूबी द्विवेदी को परियोजना का प्रधान अन्वेषक बनाया गया है। वहीं आईसीएमआर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉ. साकिब खान शोध, मरीजों के पंजीकरण और अध्ययन संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।डॉ. रूबी द्विवेदी ने बताया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक गंभीर बीमारी है, जिसका संबंध मुख्य रूप से सुपारी, गुटखा और तंबाकूयुक्त पदार्थों के सेवन से है। इसमें मुंह के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली और ऊतकों में कठोरता आने लगती है। धीरे-धीरे मुंह खुलना कम हो जाता है। मरीजों को भोजन करने, निगलने और बोलने में परेशानी होने लगती है। यह बीमारी कैंसर-पूर्व अवस्था मानी जाती है और कुछ मामलों में मुंह के कैंसर में परिवर्तित हो सकती है। इसी दिशा में कॉलेज की ओर से फोटो बायो मॉड्यूलेशन मशीन मंगवाई गई है।इस तकनीक से मुंह और मसूड़ों में बढ़े हुए असामान्य ऊतकों की जांच तथा ल्यूकोप्लाकिया जैसी बीमारी के उपचार और सर्जरी में सहायता मिलेगी। इससे मुंह के अंदर होने वाले असामान्य बदलावों की पहचान और उपचार की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। शोध परियोजना के माध्यम से ओएसएमएफ से पीड़ित मरीजों की समय से पहचान कर बीमारी की प्रगति का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही उपचार और प्रबंधन के प्रभावी तरीकों का अध्ययन होगा। इसका उद्देश्य कैंसर-पूर्व अवस्था में ही बीमारी का उचित प्रबंधन कर मुंह के कैंसर में बदलने के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना है।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता ने इस उपलब्धि को संस्थान के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ राष्ट्रीय परियोजना में भागीदारी से कॉलेज में उच्चस्तरीय चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और शोध आधारित उपचार का लाभ मिलने की उम्मीद है।