कानपुर: उपभोक्ता 30 तक करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो गैस कनेक्शन हो सकता है ब्लॉक, डीएसओ ने दिए कड़े निर्देश

कानपुर जिले में करीब 3.33 लाख गैस उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। शासन ने 30 सितंबर के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इससे गैस बुकिंग प्रभावित होने के साथ सब्सिडी रुकने का भी संकट है।

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जिले में करीब 11.33 लाख कनेक्शन हैं, जिनमें लगभग आठ लाख की ई-केवाईसी हो चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 1.95 लाख कनेक्शनों में 1.45 लाख ने ही ई-केवाईसी कराई है। इसके भी 50 हजार उपभोक्ता शेष हैं।